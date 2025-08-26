Son Mühür- Bakanlık verilerine göre, sahaya kısa sürede 12 milyon 450 bin doz aşı ulaştırıldı. Ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 13 milyon 750 bine çıkması planlanıyor. Böylelikle hem hayvan sağlığı korunurken hem de hastalığın geniş alanlara yayılmasının önüne geçildi.

İlk açılan pazarlar

Alınan tedbirler ve yapılan yoğun aşılama çalışmaları sayesinde hastalığın kontrol altına alındığı açıklandı. Aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçtiğimiz hafta yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni iller de dahil oldu

Bakanlık son olarak aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde de hayvan pazarlarının açıldığını duyurdu. Böylece toplamda 24 ilde hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

Kademeli açılış devam edecek

Yetkililer, aşılamadaki başarı oranı yükseldikçe diğer illerde de hayvan pazarlarının kademeli şekilde açılacağını belirtti. Bakanlık, bu sürecin hayvan sağlığını korumak ve üretici kayıplarını en aza indirmek için dikkatle yürütüldüğünü vurguladı.

Bakanlıktan dezenformasyon uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda dolaşan bazı iddialara ilişkin açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:

“Şap aşısının hastalığı yaydığı, Aşının etkisiz olduğu, Hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, Kırmızı et tedariğinin biteceği” yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlık bu iddiaları bilinçli bir dezenformasyonun ürünü olarak nitelendirdi.