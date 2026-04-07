Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de Meslek Fabrikası önünde başlatılan nöbet eylemi ikinci gününde büyüyerek sürerken, İzmirlilere “eylem çağrısı” yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte basın açıklamasına katılan Çağatay Güç, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, Meslek Fabrikası için her gün artan katılımla sürecek bir eylem planını duyurdu.

Yapılan çağrıda, İzmirliler yarın saat 18.00’de gerçekleştirilecek geniş katılımlı buluşmaya davet edildi.

“Bizler CHP’nin sade üyeleri, Türkiye’nin sade vatandaşı olarak burada İzmirli çocukların, gençlerin, kadınların eğitim gördüğü Meslek Fabrikası’na sahip çıkmaya devam etmeye karar verdik” sözleriyle açıklamalarına başlayan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bu sürecin İzmir halkı ve gençleri açısından çok önemli olduğunu tüm Türkiye’ye anlatacağız. Binlerce insan buradan iş sahibi oldu. Bu kurum sadece bir bina değil, eğitim kurumu. Etrafında demir parmaklıklar var. Bir eğitim kurumunun bu duruma düşmesini kabul etmiyoruz. Tüm paydaşlarımız tam desteklerini açıkladı. Bundan sonra her gün bir sivil toplum kuruluşumuzun ev sahipliğine eylemsellik kararı aldık. Yarın önemli olan ilk başladığımız eylem kararı olan saat 18.00’de büyük bir eylem kararı aldık. Basın açıklaması yapacağız. STK’larımız, derneklerimiz ve sendikalarımızla beraber ilk büyük eylemimizi yapacağız. Bizler birleşe birleşe kazanacağız” mesajı verdi.