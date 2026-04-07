Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 07 Nisan 2026 tarihli verilere göre, kentte son dönemde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerinde belirgin artışa yol açtı. Güncel veriler, bazı barajlarda doluluk oranlarının geçen yıla kıyasla kayda değer şekilde yükseldiğini ortaya koydu.

Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yükseldi

İzmir’in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 51,68 olarak kaydedildi. Barajın kullanılabilir su hacmi 148 milyon 335 bin metreküp olurken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 44 milyon 730 bin metreküp seviyesindeydi. Veriler, barajda su rezervinin önemli ölçüde arttığını gösterdi.

Balçova ve Ürkmez’de yüksek doluluk oranı

Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Kullanılabilir su hacmi 7 milyon 622 bin metreküp olarak ölçüldü. Ürkmez Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 98,78 seviyesinde gerçekleşti. Bu barajda kullanılabilir su miktarı 7 milyon 544 bin metreküp olarak açıklandı.

Gördes Barajı’nda düşük seviyeye rağmen artış

Gördes Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 37,18 olarak kaydedildi. Barajın kullanılabilir su hacmi 162 milyon 796 bin metreküp olurken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 25 milyon 825 bin metreküp seviyesindeydi. Veriler, önceki yıla göre ciddi bir artışa işaret etti.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yükseliş

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 82,38 olarak açıklandı. Kullanılabilir su hacmi 13 milyon 180 bin metreküp olarak ölçülürken, geçen yıl aynı dönemde bu değer 2 milyon 954 bin metreküp seviyesindeydi.