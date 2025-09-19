İzmir’in Alsancak semtinde 1800’lü yıllarda kurulan Zeynel Ergin Fırını, kentin gastronomi mirasının en köklü temsilcilerinden biri. Geleneksel yöntemlerle üretim yapılan kara fırın, özellikle gevreği ve nohut mayasıyla hazırlanan kumrusu ile tanınıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren önünde uzun kuyruklar oluşan fırın, İzmir’in günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Ferdi Özbeğen’in Çalıştığı Fırın

Fırının hikâyesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen’in burada bir süre çalışmış olması. Bu detay, mekânın sadece lezzetle değil, kültür ve sanat dünyasıyla da bağ kurduğunu gösteriyor. İzmir’de hızla ünlenen gevrek, Ergin ailesinin özenli çalışmalarıyla kısa sürede kentin dört bir yanına yayıldı.

Zeynel Ergin’in Mirası

1933 doğumlu fırıncı ustası Zeynel Ergin, henüz çocuk yaşta Ayvalık sokaklarında gevrek satarak başladığı yolculuğunu İzmir’de sürdürdü. 1962 yılında Alsancak’ın ilk gevrek fırınını satın alarak işletmeye başlayan Ergin, bu tarihi mekânı günümüze kadar ayakta tutmayı başardı. Başarısı sayesinde 2002’de Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü, 2006’da ise İzmir’in kültürel ve sosyal gelişimine katkılarından dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Sokaklara Adını Yazdırdı

2021 yılında hayatını kaybeden Zeynel Ergin’in mirası bugün oğulları tarafından yaşatılıyor. Fırının kazandığı ün, sadece lezzetiyle sınırlı kalmadı. Konak Belediyesi, Alsancak’taki 1466 numaralı sokağa “Zeynel Ergin Sokağı” adını vererek bu mirası kalıcı hale getirdi. Ayrıca fırın, İzmir Gourmet Guide tarafından kahvaltı ve börek kategorisinde kentin en iyi işletmesi seçildi.

Bugün 140 yıllık kara fırın, İzmir’in sadece gastronomi tarihinde değil, sosyal yaşamında da önemli bir yere sahip. Alsancak’ın simgesi haline gelen bu mekân, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak İzmir’in kültürel belleğinde yerini korumaya devam ediyor.