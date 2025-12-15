Son Mühür/Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar ve tutuklamaların ardından Ersoy’un babası Nadir Ersoy kamuoyuna açıklamada bulundu.

Soruşturma kapsamında dört tutuklama

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Savcılığın tutuklama talebinde, şüphelilerin kendi ikametlerinde uyuşturucu madde kullanımına olanak sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel çıkar elde ettikleri öne sürüldü.

Savcılıktaki ifade

Mehmet Akif Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede yöneltilen suçlamaları reddetti. Ersoy, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

Babadan videolu açıklama

“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu mesajla kamuoyuna seslendi. Filistin’e destek amacıyla düzenlenen bir eylemin ardından konuşan Nadir Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun ortaya çıkacağını ifade etti.

“Güçlenerek çıkacak” mesajı

Nadir Ersoy açıklamasında, oğlunun yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını dile getirerek, “Benim oğlum girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak” ifadelerini kullandı. Açıklamasında gündemin farklı başlıklara yönlendirilmemesi gerektiğini savunan Ersoy, kendisi ve oğlu adına “İslam’a ve Filistin davasına kurban olalım” sözleriyle mesajını tamamladı.