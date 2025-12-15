Son Mühür- ABD ve Türkiye arasında ne zaman ve ne şekilde çözüleceği belirsizliğini koruyan F-35 krizinde, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack S-400'lerin anahtar rol oynayacağına dikkat çekmişti.

Barrack'ın bu açıklamaları Yunan medyasında da gündem oldu.

Yunan medyasının köklü kuruluşu Skai'de yer alan bir analizde S-400'lerin Türkiye'ye yönelik siyasî baskının çok yönlü bir aracı haline geldiği vurgulandı.

''Bunlar, arkasında çok daha derin jeopolitik itirazların gizlendiği kolay 'teknik' bahaneleri oluşturuyor.'' hatırlatmasının yapıldığı analizde,

''İtirazın asıl nedenleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki revizyonist rolü, Rusya ile stratejik ilişkisi ve esas olarak İsrail'in Ankara'nın 5. nesil uçak sahibi olması ihtimaline karşı yürüttüğü diktatörlüktür.

Bununla zaman kazanıyor...



Tom Barrack mesajlarını yanlışlıkla karıştırmış olamaz. Bununla zaman kazanıyor, görüşmeleri açık tutuyor ve Washington'u siyasî olarak bağlamaktan kaçınıyor. Türkiye ise ilişkilerin değişmesini umarak bekleme taktiğini uyguluyor.

F-35 hâlâ bir hedef, kesinleşmiş bir şey değil. Ve S-400 ne kadar dikkatlice ifade edilmiş olursa olsun, hiçbir açıklamanın tek başına yeterli olmadığı daha derin bir güvensizliğin sembolü olmaya devam ediyor.'' mesajı verildi.



Tom Barrack ne demişti?



ABD Başkanı Trump'ın yakın dostu olması ve bölgeyle tarihi bağları bulunmasıyla bir büyükelçiden çok daha fazlası olduğunu gösteren Tom Barrack hem ABD Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla aktif bir politika izliyor.

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi sonrası CAATSA yaptırımları ve F-35 krizi konusunda çözüm umudu artmıştı.

S-400'leri işaret etmişti...



Tom Barrack 9 Aralık'ta sosyal medyadaki paylaşımında,

''"ABD, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda görüşmelerini sürdürüyor. ABD yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için artık S-400 sistemini işletmemesi ve elinde bulundurmaması gerekiyor.'' mesajıyla krizin çözümünün S-400'lere bağlı olduğu sinyallerini vermişti.

