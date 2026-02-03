Son Mühür- İzmir'i etkisi altına alan şiddetli yağışlarda en çok zarar gören yerler arasında olan Ulucak, Kemalpaşa Meclisi Şubat ayı toplantısında CHP ve AK Parti'yi karşı karşıya getirdi.

AK Parti'den gelen, ''Daha önce defalarca uyardık. Ama dinletemedik'' uyarılarına CHP'li Meclis üyesi Çetin Kayalı,

''Metrekareye 80 kilogram yağış düştü. 50 personelle Ulucak'ta görev yaptık. O bölgede biz de Büyükşehir Belediyesi de vardı, emek vardı, o emeğe sayı gösterilmesini istiyorum. Siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değil'' sözlerine AK Parti kanadından tepki geldi.

Vatandaşın hakkını savunmayalım mı?



AK Parti Kemalpaşa Meclis Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak,

''Bir siyasi rant söylemi var. Depremlerde, yangınlarda söylemlerde böyle bir söylemlerin arkasına sığınmak hiç kimseye elbette yakışmaz. Biz orada gördüğümüz, şahit olduğumuz konuları aktarmaya çalışıyoruz. Vatandaşların hakkını savunmak ne zaman siyasi rant oldu?'' diye sordu.

''Şiddetli yağmurlarda Kemalpaşa'dan en çok zarar gören yeri olan Ulucak'ı AK Partili milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettiklerini belirten Recep Tayyip Taslak, gördükleri manzara kadar uyarılarına rağmen önlem alınmamasına üzüldüklerini vurguladı.

Recep Tayyip Taslak,

''Belediye olarak paylaşımlarda zarar gören vatandaşlara aramaları için telefon numaraları veriyorsunuz ama konuştuğumuz vatandaşlar diyor ki, ''O numaralara ulaşamıyoruz. Yetkilileri arıyoruz ama ulaşamıyoruz.''



CHP'li vekiller neredeydi?



Biz isteriz ki belediyenin ekipleri topyekun bir şekilde o bölgeye müdahale etsin. Şunu da sormak istiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekilleri nerede?

Bizim AFAD başkanımız geldi, Yaşar Kırkpınar vekilimiz oradaydı. Ertesi gün Ceyda Bölünmez Çankırı vekilimiz de oradaydı. CHP'li milletvekilleri geldi mi? Kemalpaşa'yı altı yıldır CHP belediyeciliği yönetiyor. Kemalpaşa'nın üvey evlat muamelesi gördüğüne inanmaya başladım'' diye konuştu.

