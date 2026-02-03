Son Mühür- Türkiye genelinde milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, 2026 yılına büyük umutlarla başlasa da maaş artışlarının ilk ayda enflasyon karşısında mağlup olmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek kamu görevlilerinin alım gücünün kritik seviyelere gerilediğini vurguladı.

Enflasyon kıskacında maaş artışları: %18.61 zam nasıl buharlaştı?

2026 yılının ilk günlerinden itibaren kamuoyunun gündemini meşgul eden maaş zamları, açıklanan resmi verilerin ardından tartışmalı bir sürece evrildi. 2025 yılının ikinci yarısında kaydedilen düşük enflasyon verilerinin (Kasım ayında %0.87, Aralık ayında %0.89) etkisiyle belirlenen %18.61 oranındaki artış, Ocak ayı enflasyonunun %4.84 olarak gerçekleşmesiyle henüz ilk aydan anlamını yitirdi. Kamu çalışanlarının cebine giren zam miktarının yaklaşık %4'lük kısmının daha ilk 30 günde piyasa fiyatlarındaki artışla geri alındığı görülüyor.

TÜİK verileri ve piyasa gerçekleri arasındaki uçurum

BASK Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol, saha gerçekleriyle resmi veriler arasındaki tutarsızlığa dikkat çekerek, enflasyon oranındaki zammın aslında bir refah artışı olmadığını, aksine bir "sıfır zam" stratejisi olduğunu ifade etti. Akaryakıt ürünlerinde yıl sonunda yapılan geçici indirimlerin ardından Ocak ayının ortasından itibaren her iki günde bir gelen zam dalgası, dar gelirlinin mutfak bütçesini sarsmaya devam ediyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde son bir yıl içerisinde kaydedilen %100 ve üzerindeki fiyat artışları, resmi enflasyon hesaplamalarının sabit ücretliler üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor.

Vergi dilimi mağduriyeti ve 8. Dönem Toplu Sözleşme çıkmazı

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin daha ilk aydan hükmünü yitirdiğini savunan Birlik Sağlık Sen yönetimi, vergi dilimi adaletsizliğine de sert tepki gösteriyor. Milyarlarca liralık vergi borcu silinen sermaye sahiplerine karşılık, memurun kazancının artan vergi dilimleriyle devlet hazinesine geri dönmesi büyük bir adaletsizlik olarak tanımlanıyor. Kamu görevlilerinin maaşlarının yoksulluk sınırının, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini hatırlatan sendika yetkilileri, memur vergi diliminin %10 oranında sabitlenmesi çağrısında bulunuyor.

Vaatler ve gerçekler: 3 bin 600 ek gösterge ile kira yardımı beklentisi

Hükümet tarafından geçmiş dönemlerde dile getirilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, kira yardımı ve ikramiye gibi sözlerin henüz hayata geçirilmemiş olması, kamu çalışanları arasındaki güven kaybını tetikliyor. 1000 TL gibi sembolik seyyanen zamların, bugünün ekonomik koşullarında kira ve fatura yükü altında ezilen memurlar için bir çözüm üretmediği aşikardır. Bağımsız kamu sendikacılığının temsilcisi olan BASK, sadece geçim hakkı değil, adaletli bir yaşam hakkı için mücadelesini sürdüreceğini belirterek; vekillerin yaşam standartları ile dar gelirlinin mucizevi hayatta kalma çabası arasındaki tezatlığa vurgu yaptı.