Karşıyaka’da hizmet veren Görme Engelliler Kütüphanesi, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kütüphane, Braille alfabesi, sesli kitaplar ve ekran okuma sistemleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

Yazılı ve dijital kaynaklara erişim sağlanıyor

Kütüphanede, bilgisayar ortamında yazılı materyallerin okunabilmesi, Braille alfabesiyle çıktı alınabilmesi ve gönüllüler tarafından seslendirilmiş kitapların dinlenebilmesi mümkün oluyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Görme Teknolojisi Eğitim Merkezi’ne bağlı e-kütüphanede kayıtlı kitaplara da erişim sağlanıyor.

Teknolojik donanımlar kullanıcıların hizmetinde

Görme Engelliler Kütüphanesi’nde ekran okuma ve büyütme programları, özel Braille klavyeler, easy reader ve eye pal kitap okuma makineleri ile masaüstü büyüteç sistemleri yer alıyor. Bu donanımlar, farklı seviyelerde görme kaybı bulunan bireylerin kütüphaneden faydalanmasına olanak tanıyor.

Başvuru için gerekli belgeler açıklandı

Kütüphaneden yararlanmak isteyen kişilerin engellilik raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapması gerekiyor. Başvuruların ardından kullanıcılar, sunulan hizmetlerden yararlanmaya başlayabiliyor.

Hafta içi her gün hizmet veriyor

Karşıyaka’daki Görme Engelliler Kütüphanesi, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Kütüphane, ilçe merkezinden kısa sürede ulaşılabilir bir konumda yer alıyor.

ESHOT ile ulaşım mümkün

Görme Engelliler Kütüphanesi’ne ESHOT ile gitmek isteyenler, Osman Bey Parkı durağından geçen hatları kullanabiliyor. Bu durakta indikten sonra kısa bir yürüyüşle kütüphaneye ulaşım sağlanabiliyor. Osman Bey Parkı’ndan geçen ESHOT hatları arasında 121, 126, 135, 136, 137, 197, 200, 222, 258, 290, 326, 330, 361, 487, 543, 741, 742, 777, 847, 853 ve 920 numaralı hatlar bulunuyor.

Bilgiye erişimde önemli bir adres

Karşıyaka’daki Görme Engelliler Kütüphanesi, sunduğu erişilebilir hizmetler ve teknolojik altyapısıyla görme engelli bireylerin bilgiye ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Kütüphane, ilçe genelinde bu alanda sunulan sayılı hizmet noktalarından biri olmayı sürdürüyor.