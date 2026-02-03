Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları ve uluslararası işbirliği sonucu, Fransa’nın Fos-sur-Mer Limanı’nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 16 ton kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Transit konteyner takibe alındı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün sınır aşan organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı ülkelerle anlık bilgi ve istihbarat paylaşımı yaptığı belirtildi. Bu çalışmalar çerçevesinde, Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’ndan Hollanda’ya gitmek üzere yola çıkan, İzmir Aliağa Limanı’na transit uğrayan ve yükü “sigara” olarak beyan edilen bir konteyner risk analizine takıldı.

Fransa’ya uyarı yapıldı

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu yükün nihai varış noktası olan Fransa’da beyan dışı bırakılabileceğine yönelik şüphe oluştuğu aktarıldı. Bunun üzerine Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Fransa Gümrük İdaresi ile temasa geçerek gerekli bilgileri paylaştığı bildirildi.

Rekor seviyede yakalama

Paylaşılan istihbarat doğrultusunda Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı’nda operasyon düzenlendi. Operasyonda 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yaklaşık 16 ton ağırlığındaki kaçak tütün ürünlerinin Fransız yetkililer tarafından “rekor seviyede” bir yakalama olarak değerlendirildiği, olayla bağlantılı bir şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Teşekkür mektubu gönderildi

Operasyonun ardından Fransız makamlarının, başarılı işbirliği nedeniyle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu ilettiği kaydedildi. Açıklamada, kamu sağlığının korunması, bağımlılıkla mücadele, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.