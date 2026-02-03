Olay, İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya’nın torunu K.Ş. (39) ile birlikte yaşadığı konut kentsel dönüşüme girdi. Bu süreçte torunuyla birlikte kirada kalan Şenkaya, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin kandırma yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini ileri sürdü.

“Beni evimden kovdular”

Yaşadıklarını anlatan Şenkaya, kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce eve tanımadığı kişilerin yerleştirildiğini iddia etti. Eve geldiğinde yabancı kişilerin kaldığını gördüğünü belirten Şenkaya, tepki göstermesi üzerine tehdit edildiğini söyledi. Şenkaya, “Burası benim mülküm, defol git diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar” dedi.

“Bıçak çekti, darp etti”

Olayın mutfakta büyüdüğünü öne süren Şenkaya, torununun kendisini darp ettiğini, buzdolabına vurduğunu ve bıçak çektiğini iddia etti. Şenkaya, yaşanan arbede sırasında üst kattaki kiracının müdahalesiyle kurtulduğunu belirtti. Ayrıca çayına çamaşır suyu konularak zehirlenmeye çalışıldığını da savundu.

Maaş kartı ve tapu iddiası

Torununun kendisini “müteahhit işlemleri” gerekçesiyle bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü anlatan Şenkaya, işitme sorunundan faydalanılarak adına maaş kartı çıkarıldığını ve emekli maaşı ile birikimlerine el konulduğunu ileri sürdü. Şenkaya, bu paralarla araç alındığını, tapuda ise müteahhit işlemi yapıldığını düşünürken evinin üçüncü kişilere devredildiğini iddia etti.

“Tedavi olamadı”

Şenkaya’nın diğer torunu Nevin Çak (40), yaşananlar üzerine savcılığa başvurarak K.Ş. ve eşi H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çak, anneannesinin kimliği ve yaşlılık kartının yok edilmesi nedeniyle katarakt ameliyatı olamadığını ve işitme cihazı alamadığını söyledi. Uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen tehditlerin sürdüğünü belirten Çak, tek taleplerinin anneannesinin elinden alınan evinin ve tedavi için gereken paranın iade edilmesi olduğunu ifade etti.