Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde ülke genelinde kuvvetli yağışların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Tekin, yaptığı açıklamada, yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini ifade etti.

Bölgesel yağış tahminleri

Tekin, yağışların çoğunlukla hafif ve orta şiddette olacağını, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağışların beklenebileceğini aktardı. Bugün Muğla çevresinde yağışların yoğun olmasının öngörüldüğünü söyleyen Tekin, Perşembe günü ise Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.

Uzman, “Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Hafta boyunca yağışlı hava sürecek

Perşembe gününden Pazar gününe kadar ülke genelinde etkili olacak yağışlı sistemin detaylarını paylaşan Tekin, “Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Eskişehir çevresinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Cuma günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri yağışlı olacak” dedi.

Tekin, özellikle İstanbul ve çevresinde Cuma günü etkili olacak kuvvetli yağışlara dikkat çekerek, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 80 kilometreye kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Cumartesi günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Pazar günü ise sistemin daha çok kuzeydoğu kesimlerde etkili olacağını, yeni haftanın ilk gününde ise yağışların ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Tekin, cuma gününden sonra kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Üç büyük kent özelinde değerlendirme yapan Tekin, Başkent Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava ile hafif yağış geçişlerinin olacağını; sıcaklıkların 20-21 derece civarında olacağını açıkladı.

İstanbul’da yağışların devam edeceğini, Cuma günü özellikle kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte yağışların şiddetleneceğini belirten Tekin, hava sıcaklıklarının Perşembe-Cumartesi 21 derece, Cuma günü ise 24 dereceye kadar yükseleceğini söyledi. İzmir’de de yağışlı havanın süreceğini ve Cuma günü rüzgarın yer yer kuvvetli olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların 21-24 derece arasında olacağını kaydetti.