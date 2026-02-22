Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen "Bornova Muhtarlar Akademisi", mahalle temsilcilerini üniversite çatısı altında bir araya getirerek yerel yönetimde dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. Kaymakamlık, üniversite ve dernek iş birliğiyle yürütülen bu örnek proje, muhtarların teknolojik donanımlarını artırarak vatandaşla kurulan köprüyü modernize ediyor.

Akademik iş birliğiyle güçlenen yerel demokrasi

Geçtiğimiz Aralık ayında temelleri atılan Bornova Muhtarlar Akademisi, Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği’nin ortak vizyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde eşine az rastlanan bir model sunan akademinin son eğitim durağı Yaşar Üniversitesi kampüsü oldu. 45 muhtarın katılımıyla devam eden program, kamu hizmetlerinin mahalle bazında daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. Eğitim süreci boyunca teorik bilgilerin yanı sıra saha tecrübesiyle akademik birikim harmanlanarak mahalle yönetiminde yeni bir standart oluşturuluyor.

Bilgisayar ve internet eğitiminde uygulamalı dönem

Akademinin güncel müfredatında yer alan "Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı" dersi, Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Seven tarafından verildi. Üniversitenin teknolojik donanımlı laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde muhtarlar, dijital dünyanın sunduğu imkanları kamu hizmetlerine nasıl entegre edebileceklerini bizzat deneyimleme şansı buldu. İnternet araçlarının etkin kullanımı ve dijital veri yönetimi gibi başlıklarda derinleşen muhtarlar, teknoloji sayesinde bürokratik süreçleri hızlandırmanın yollarını öğrendi.

Muhtarlardan projeye tam destek ve ortak teşekkür

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiçekliköy Mahalle Muhtarı Zeki Güler, akademinin dördüncü oturumunu başarıyla tamamladıklarını belirterek projenin önemine dikkat çekti. Bugüne kadar diksiyon, hitabet ve toplantı yönetimi gibi iletişim odaklı alanlarda kritik beceriler kazandıklarını ifade eden Güler, bu kazanımların mahallelerdeki hizmet kalitesine doğrudan yansıyacağını vurguladı. Üniversite ortamında eğitim almanın motivasyonu artırdığını belirten muhtarlar, dijital araçları kullanmanın artık bir tercih değil, vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verebilmek için bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Başkan Ömer Eşki: "Modern mahalle yönetimi bilgiyle Başlar"

Eğitim programının yerel yönetim anlayışındaki yerini değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, güçlü bir mahalle yapısının bilgili ve donanımlı muhtarlarla mümkün olacağını savundu. Muhtarların dijital ve iletişimsel yetkinliklerini artırmasının mahalle sakinlerine sunulan hizmetin niteliğini doğrudan yükselttiğini ifade eden Başkan Eşki, “Muhtarlarımız devletin vatandaşa uzanan ilk eli, ilk kapısıdır. Bu kapının teknolojiyle ve doğru iletişimle güçlenmesi bizim önceliğimizdir. Bilgiyle donanan muhtar, sorunlara daha hızlı çözüm üreten mahalle demektir. Bornova Belediyesi olarak bu demokratik gelişim sürecinde muhtarlarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.