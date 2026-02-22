Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Mürselpaşa Alt Geçidi projesine dair kendisine yönelik eleştirilerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Paylaştığı resmi belgelerle sürece dair iddiaları çürüten Yıldız, krediden vazgeçme kararının bizzat mevcut yönetim tarafından alındığını ileri sürdü.

"Krediden kendi isteğinizle vazgeçtiniz"

İzmir’in trafik yükünü hafifletmesi beklenen Mürselpaşa Alt Geçidi projesindeki duraksama, AK Parti ve CHP kanadı arasında karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyuta taşındı. AK Partili Hakan Yıldız, CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün eleştirilerine belgelerle karşılık vererek, projenin finansman sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Yıldız, söz konusu kredinin iptal edilmediğini, aksine belediye yönetiminin kendi iradesiyle bu kaynaktan feragat ettiğini resmi yazışmalarla ortaya koydu. Sürecin yönetimsel bir zafiyetle sonuçlandığını savunan Yıldız, "Bilmediğin konuda konuşma" eleştirisine sert bir dille tepki göstererek, dersine çalışmadan kamuoyu önüne çıkmadığını vurguladı.

"Teknik süreçleri görevden aldığınız bürokratlara sorun"

Açıklamasında projenin kronolojik gelişimine dair tarihler veren Hakan Yıldız, ilk kredi imzasının 17 Kasım 2023’te atıldığını ve meclisten oy birliğiyle geçtiğini hatırlattı. İller Bankası’nın süreci tamamlayamayan belediyeye 3 Aralık 2024’te ihale uyarısı gönderdiğini belirten Yıldız, gelinen noktada işlerin aksamasının nedeninin eksik etütler ve tamamlanmayan proje tadilatları olduğunu öne sürdü. CHP’li Güç’e seslenen Yıldız, "Bu kredinin perde arkasını, henüz görevden el çektirmediğiniz eski bürokratlarınıza sorsaydınız gerçeği öğrenebilirdiniz; ancak görünen o ki bu yolu tercih etmemişsiniz" ifadelerini kullanarak liyakat ve kurumsal hafıza vurgusu yaptı.

"Ciddiyetle hareket etmeye davet ediyorum"

İl başkanlığı makamının sorumluluğuna ve ciddiyetine dikkat çeken AK Parti Grup Başkan Vekili, siyasetin gerçek belgeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu. Yıldız, projenin önünün açılması için ihaleyi alan firmaya ödemelerin yapılması veya eksik kalan teknik etütlerin bir an önce finalize edilmesi gerektiğini belirtti. Şeffaflık vurgusu yapan Yıldız, daha fazla belge ve toplantı notuna ihtiyaç duyulması halinde bunları paylaşmaktan çekinmeyeceğini ifade ederken, telefonunun Güç’te mevcut olduğunu hatırlatarak teknik bilgilendirme teklifinde bulundu.

"Mübarek Ramazan ayında daha fazla zorlamak istemem"

Polemiğin son bölümünde üslubunu sertleştiren Hakan Yıldız, basit siyaset yapmanın İzmir’e bir fayda sağlamayacağının altını çizdi. Ramazan ayının manevi iklimine atıfta bulunarak tartışmayı daha fazla derinleştirmek istemediğini belirten Yıldız, "Sayın Güç, sizin için iş yapması gerçekten güç!" sözleriyle rakibine yönelik ironik bir kapanış yaptı. Yıldız’ın paylaştığı belgelerin ardından gözler, CHP kanadından gelecek yeni bir açıklamaya ve Mürselpaşa Alt Geçidi’nin geleceğine dair yapılacak somut adımlara çevrildi.