Son Mühür - Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Küresel Jeoparkı olan Kula-Salihli, jeopark yönetimi ve sürdürülebilirlik odağında düzenlenen 4. Ulusal Jeopark Forumu ve Jeopark Yönetimi Eğitimine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, jeopark bilincinin yaygınlaştırılması ve yeni jeopark çalışmalarına yön verilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Jeoparkların kalkınmadaki rolü ele alındı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ile Jeopark Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen forumda; jeoparkların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı, yönetim modelleri ve yerel yönetimlerle ilişkisi kapsamlı biçimde değerlendirildi. Programa katılan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesinin jeopark çalışmalarına verdiği kurumsal desteğe dikkat çekti.

Akademisyenlerden teknik ve yönetsel sunumlar

Forum programında Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve alanında uzman akademisyenler yer aldı. UTMK Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Tuncer Demir ile Prof. Dr. Recep Efe ve Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Aytaç tarafından yapılan sunumlarda; jeopark başvuru süreçleri, idari yapılanmalar ve altyapı gereklilikleri ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Deneyim paylaşımı ve soru-cevap oturumları düzenlendi

Sunumların ardından gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar, jeopark yönetimine ilişkin uygulama örnekleri ve yaşanan deneyimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Forum, jeoparklar arasında bilgi paylaşımını güçlendiren bir platform oluşturdu.

Uluslararası ölçekte örnek jeopark

Forum kapsamında katılımcılar ayrıca Kula ve Salihli’deki jeolojik ve tarihi alanlarda saha incelemelerinde bulundu. 2013 yılında UNESCO etiketi alan Kula-Salihli Jeoparkı, bugüne kadar gerçekleştirilen UNESCO denetimlerinden başarıyla geçti. Jeopark, Türkiye’deki diğer jeopark girişimlerine akademik ve teknik destek sağlarken, Orta Asya’daki çalışmalarla da iş birlikleri yürütüyor.