Romanya engelini başarıyla aşan A Milli Takım'ın finaldeki rakibi de netleşti. Diğer yarı finalde Kosova, deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek sürpriz bir şekilde finale yükselen taraf oldu. Böylece Türkiye, play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak.

Türkiye Kosova maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye'nin Kosova ile oynayacağı play-off finali, 31 Mart Salı günü oynanacak. Play-off kuralları gereği yarı finali evinde oynayan Türkiye, final maçını deplasmanda oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu karşılaşmada kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Dünya Kupası'na giderse gruptaki rakipleri kim olacak?

A Milli Takım'ın Kosova'yı da eleyerek Dünya Kupası finallerine katılması halinde grup aşamasında Paraguay, ABD ve Avustralya ile karşılaşması bekleniyor. Türkiye, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bu turnuvaya katılma fırsatını yakalamış durumda. O yıl üçüncülük elde eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmak için son bir engeli aşmak zorunda. Milyonlarca taraftarın gözü 31 Mart'taki final maçında olacak.

Romanya maçında neler yaşandı?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda 40 bini aşkın taraftarın desteğiyle sahaya çıktı. İlk yarıyı golsüz tamamlayan mücadelede ikinci yarıda Arda Güler'in müthiş pasında Ferdi Kadıoğlu topu ağlara gönderdi. Romanya'nın 77. dakikada Stanciu ile direkten dönen şutu ve maçın genelinde oluşturduğu baskıya rağmen Türkiye savunmasını korumayı başardı. Uğurcan Çakır kaleyi korudu, Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı savunmada kritik müdahaleler yaptı.

Montella'nın maç sonu yaptığı açıklamada kafasının çoktan bir sonraki maça geçtiğini belirtmesi, teknik ekibin final hedefine ne denli odaklandığını gözler önüne serdi.