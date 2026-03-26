Aziz Yıldırım, yeniden adaylık tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Fenerbahçe başkanlığı için bir daha aday olmayacağını duyurdu. Yıldırım, kulübe destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

“Adaylık planım yok” açıklaması

Aziz Yıldırım, TRT Spor’da katıldığı programda başkanlık iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, ilerleyen süreçte yeniden aday olmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Kulübe destek mesajı

Yıldırım, başkanlık yarışında yer almayacağını vurgularken, Fenerbahçe için katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi. Maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğini belirten Yıldırım, çeşitli projeler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Yönetim modeli vurgusu

Deneyimli isim, kulübün daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek farklı bir yönetim modeline ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, tüm camianın ortak paydada buluşacağı bir yapı önerisinin önemine işaret etti.

Seçim tartışmalarına son

Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan seçim süreci öncesi gündeme gelen “yeniden adaylık” iddiaları, yapılan bu açıklamayla netlik kazandı. Yıldırım’ın beyanı, söz konusu tartışmaları da sonlandırmış oldu.