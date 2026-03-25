Son Mühür- NBA'in yaşayan efsanesi Nikolo Jokic sezona damga vurmaya devam ediyor.

Mortgage Matchup Center'da Phoneix Suns'a konuk olan Batı Konferansı 4'üncüsü Denver Nuggets, Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle oynadığı karşılaşmayı kazanarak üst üste 3, sezonun 45. galibiyetini aldı.

Sezonu triple double ortalamasıyla kapatabilir...



Denver'ın yıldızı Nikolo Jokic'in sezonun kalan 9 maçında toplamda 51 asiste ulaşması halinde, bu sezonu triple-double ortalamasıyla kapatacağı görüldü.

Konuk takımda Jamal Murray 21 sayı1 ribaund, 6 asist, 1 blok, Tim Hardaway Jr 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Aaron Gordon 16 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker'ın 22 sayı, 3 ribaund, 8 asist Jalen Green'in 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve Grayson Allen'ın 21 sayı, 5 ribaund, 3 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Suns bu sonuçla bu sezonki 33. yenilgisini almış oldu.