2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında TÜPRAŞ Stadyumu'nda Mircea Lucescu liderliğindeki Romanya'yı konuk etti. Nefesleri kesen mücadelede gülen taraf Bizim Çocuklar oldu. A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Bizim Çocuklar 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline yükseldi.

Galibiyeti 'Ferdi' getirdi!

A Milli Futbol Takımı'mıza galibiyeti ve 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalini getiren golü, 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

İlk 11'ler!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea