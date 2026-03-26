Son Mühür- Basketbol sporunun kalbinin attığı yer olan NBA'de Minnesota Timberwolves'a konuk olan Houston Rockets ellerinin arasından kaçan galibiyetin şokunu yaşıyor.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün son saniye bloğuyla uzatmaya giden karşılaşmada gülen taraf 110-108'lik skorla Timberwolves oldu.

Alperen'in çabası yetmedi...



Uzatma bölümüne hızlı başlayan Houston, Alperen Şengün'ün pota altındaki savunması ve Kevin Durant'ın sayılarıyla 13 sayı öne geçti.

Ancak bitime üç dakika kala oyuna ağırlığını koyan Timberwolves muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 15-0'lık bir seri yakaladı.



Timberwolves bu galibiyetle Batı Konferansı'nda Houston'ın 1,5 galibiyet önüne geçmeyi başardı.

43 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 30 sayı, 6 ribaund, 3 asit ve 4 blokla kapattı.

Houston'da Kevin Durant 30 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 6 top kaybıyla oynarken, Jabari Smith Jr 16, Amen Thompson 11, Reed Sheppard 10 sayıda kaldı.

Julius Randle ağırlığını koydu...

Ev sahibi Timberwolves'da,

Jaden McDaniels 25 sayı, 2 ribaund, Julius Randle 24 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, Donte Divincenzo 17 sayı, 3 ribaund, 2 asist, karşılaşmanın normal süresinin son dakikasında altıncı faul gerekçesiyle oyunu terk ettiği için uzatma anlarında sahne almayan Rudy Gobert ise 14 sayı, 14 ribaundla oynadı.