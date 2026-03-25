Son Mühür- Afrika futbolunun son on yılına damga vuran Muhammed Salah, başarılarla dolu dokuz yılın ardından hem Liverpool'a hem Premier Lig'e vedaya hazırlanıyor.

Salah, sosyal medya hesabından duygusal bir veda videosu paylaştı ve “Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağım” mesajı verdi.

Sezon başında Arne Slot'la yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu, takımın aldığı başarısız sonuçların ardından Liverpool'la 2027'ye kadar sözleşme yenilemişti.

2017’de Roma’dan gelen başarılı sporcu, Liverpool formasını terlettiği 9 sezonda 435 maçta 255 gol kaydetti.

Yeni adres belli değil...



Salah, aralarında iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupası'nın da bulunduğu çok sayıda başarıda pay sahibi oldu.

33 yaşında olan Salah’ın gelecek sezon nerede oynayacağı henüz belli değil.

Bu sezon başında Muhammed Salah'la ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Rams Park'ta iki kez konuk ettiği Liverpool'u her iki maçta da 1-0'lık skorla geçen Galatasaray, muhteşem seyirci performansı sonrası Salah'ın da radarına girdi yorumları yapılmıştı. Salah'ın yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'ye transferinin zor olduğuna dikkat çekiliyor.

