İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takımın sembol isimlerinden Mohamed Salah’ın geleceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, Mısırlı yıldızın 2025-2026 sezonunun sonunda takıma veda edeceğini duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Liverpool’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Mohamed Salah’ın kulüpteki kariyerinin planlanan şekilde sona ereceği belirtildi. Açıklamada, yıldız oyuncunun ayrılış sürecinin kulüp tarafından özel şekilde ele alınacağı ifade edildi.

“Efsanevi kariyerine veda edecek”

Kulüp açıklamasında, “Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü’ndeki parlak kariyerine son verecek” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Salah’ın Anfield’daki mirasının ve elde ettiği başarıların onurlandırılacağı vurgulandı.

Liverpool tarihine damga vurdu

Liverpool formasıyla birçok başarıya imza atan Salah, kulübün son yıllardaki en önemli oyuncuları arasında yer aldı. Attığı goller ve performansıyla taraftarların gönlünde özel bir yer edinen yıldız futbolcu, kulüp tarihine adını yazdırdı.

Taraftarlara duygusal veda hazırlığı

Kulüp yönetiminin, Salah için özel bir veda organizasyonu planladığı öğrenilirken, Anfield’da duygusal anların yaşanması bekleniyor. Taraftarların da efsane oyuncuya görkemli bir uğurlama hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

