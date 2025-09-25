Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bir haftada bin 867 silah toplatıldı

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 silaha el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 2 bin 82 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kabine döneminde 248 bin silah ele geçirildi

Yerlikaya, mevcut kabine döneminde yürütülen operasyonların bilançosunu da açıkladı. Buna göre, şimdiye kadar 139 bin 878 ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 65 bin 315 ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 silah ele geçirildi. Bu süreçte 278 bin 564 kişi hakkında işlem yapıldı.

“Toplumsal huzura yönelik tehdit”

Ruhsatsız silahların yalnızca bir yasa ihlali olarak değil, toplum güvenliği açısından ciddi bir tehdit olarak görüldüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, “Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin desteğiyle suç odaklarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.