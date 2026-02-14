Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Şubat 2026 tarihli ve 33168 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; atama kararları, yönetmelikler ve ilanlar yer aldı.

ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/52, 53)

YÖNETMELİKLER

- Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

- Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği

- Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlanları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar