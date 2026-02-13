ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, iki ülke arasındaki temasların olumlu bir seyir izlediğini belirterek, gelecekte Venezuela’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

“Venezuela ile ilişkiler çok iyi”

Trump, Venezuela ile mevcut ilişkileri “çok iyi” olarak tanımlayarak, “Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Olası ziyaretine ilişkin tarih ya da program paylaşmayan Trump, iki ülke arasında özellikle enerji ve petrol alanında iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Delcy Rodriguez ile temas vurgusu

Trump, Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak görev yapan Delcy Rodríguez ile ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirtti. ABD’nin söz konusu yönetimle çalıştığını ifade eden Trump, “Şu an onlarla anlaşıyoruz ve gerçekten çok iyi işler yaptılar” dedi.

Ancak Beyaz Saray’dan, Rodriguez yönetiminin resmi olarak tanınıp tanınmadığına ilişkin ABD politikasında bir değişiklik olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Enerji iş birliği ön planda

Trump’ın açıklamalarında enerji sektörüne yaptığı vurgu dikkat çekti. Özellikle petrol alanında iki ülke arasında yürütülen temasların ilişkileri güçlendirdiğini belirten Trump, ekonomik iş birliğinin diplomatik sürece de katkı sağladığını dile getirdi.

ABD–Venezuela hattında yapılan bu açıklamalar, iki ülke arasında yeni bir diplomatik dönemin başlayabileceği yönünde yorumlandı. Olası ziyaret ve resmi adımların, önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.