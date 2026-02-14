Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen “Dünya ve Avrupa’da Fransa” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Avrupa’nın küresel rolüne ve Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Macron, Avrupa’nın son dönemde “yaşlı, yavaş ve parçalı” bir yapı olarak karalandığını belirterek bu algıya karşı çıktı. Avrupa’nın, asırlık rekabet ve savaşların ardından ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerinden barışı kurumsallaştıran özgün bir siyasi model inşa ettiğini vurgulayan Macron, “Bunun eski moda olduğunu söyleyenlere kulak asmayın. Bu, ihtiyacımız olan ve savunmamız gereken bir yapıdır” dedi.

“Ukrayna Avrupa için varoluşsal bir meydan okuma”

Macron, konuşmasında özellikle Ukrayna’daki savaşa odaklandı. Ukrayna’nın Avrupa için “varoluşsal bir meydan okuma” olduğunu belirten Fransız lider, ülkenin geleceğinin doğrudan Avrupa’nın güvenliğiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Avrupa’nın Ukrayna’ya en büyük mali ve askeri desteği sağlayan taraf olduğuna dikkat çeken Macron, Rusya’ya karşı 20 yaptırım paketi uygulandığını ve Moskova’ya olan ekonomik bağımlılığın kısa sürede azaltıldığını söyledi. “Şubat 2022’de bunu başarabileceğimize kimse inanmıyordu” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın taleplerine boyun eğilmemeli”

ABD’nin yürüttüğü barış girişimlerini desteklediklerini belirten Macron, ancak sahadaki saldırıların sürdüğüne dikkat çekti. Rusya’nın sivilleri ve enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini söyleyen Macron, “Verilecek cevap Rusya’nın taleplerine boyun eğmek değil, baskıyı artırmak olmalıdır” dedi.

“Rusya stratejik başarısızlığa uğradı”

Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından zayıfladığını savunarak, ülkenin ağır ekonomik bedeller ödediğini ve resesyona girdiğini ifade etti. Moskova’nın ekonomik olarak izole olduğunu ve Çin’e daha bağımlı hale geldiğini belirten Macron, NATO’nun genişlemesini engelleme hedefinin tersine iki yeni ülkenin ittifaka katıldığını hatırlattı.

Rusya’nın Avrupa’yı zayıflatma amacının da başarısız olduğunu dile getiren Macron, Avrupa’nın hızla savunma kapasitesini artırdığını söyledi.

“Rusya ile birlikte yaşamın kuralları belirlenecek”

Macron, savaşın ardından Rusya ile aynı coğrafyada yaşamaya devam edeceklerini belirterek yeni bir güvenlik mimarisinin gerekliliğine işaret etti. Olası bir ateşkes sonrasında, uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması, insansız hava araçları çağında silah kontrolü ve sınır güvenliği gibi başlıkların yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

“Coğrafyamız değişmeyecek. Rusya aynı yerde kalacak, biz Avrupalılar da aynı yerde yaşamaya devam edeceğiz” diyen Macron, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin müzakere sürecinde aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

“Avrupa jeopolitik güç olmalı”

Konuşmasının sonunda Avrupa’nın yeni küresel düzende kendini reforme etmesi gerektiğini ifade eden Macron, “Avrupa jeopolitik bir güç olmayı öğrenmek zorunda” dedi.

Macron, bunun tek tek ülkeler değil, kolektif bir Avrupa yaklaşımıyla mümkün olacağını belirterek, “Fransa ya da Almanya’dan değil, Avrupa’dan bahsediyorum. Avrupalılar olarak düşünmeli ve Avrupalılar olarak hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.