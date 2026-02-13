Mark Rutte, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna’daki askeri performansına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rutte, Moskova yönetiminin küresel algı oluşturma çabasına dikkat çekerek, sahadaki gerçekliğin propaganda söylemiyle örtüşmediğini söyledi.

“Rus propagandasına kanmayalım”

Rutte, Rusya’nın kendisini “kudretli bir ayı” olarak göstermeye çalıştığını belirterek, “Ancak Ukrayna’da bir ‘bahçe salyangozu’ hızıyla ilerlediği söylenebilir. Bu nedenle Rus propagandasına kanmayalım” ifadelerini kullandı.

Sahadaki ilerleyişin yavaş olduğuna işaret eden Rutte, bu durumun Rusya’ya ağır bir askeri ve insani maliyet getirdiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, Rus ordusunun yalnızca aralık ayında yaklaşık 35 bin, ocak ayında ise 30 bin asker kaybettiğini dile getirdi.

“Avrupa daha fazla sorumluluk alıyor”

Rutte, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na da değinerek, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Avrupa’nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin, ABD’nin NATO’ya bağlılığını güçlendirdiğini savunan Rutte, Washington yönetiminin ittifaka olan taahhüdünün sürdüğünü kaydetti.

Barış süreci zorlu ve zaman alacak

Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da değinen Rutte, sürecin karmaşık ve uzun soluklu olacağını belirtti. ABD yönetiminin NATO müttefikleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade eden Rutte, müttefikler arasındaki dayanışmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Rutte’nin açıklamaları, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında hem askeri tabloya hem de NATO içindeki sorumluluk paylaşımına dair mesajlar içermesi açısından dikkat çekti.