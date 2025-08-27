Son Mühür- Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden Galatasaray, dünya futbolunu sallayacak bir anlaşmaya imza attı. Uzun süredir peşinde olduğu Wilfried Singo’yu kadrosuna katan Aslan, Monaco ile tarihi bir sözleşme yaptı.

30 milyon euro + 5 milyon bonus

Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız için Fransız ekibine tam 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 5 milyon euroluk bonus bulunuyor. Bununla da yetinmeyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun olası satışından Monaco’ya %10 pay vermeyi kabul etti.

5 yıllık imza geliyor

Singo, İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yönetim, bu transferle birlikte hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de ses getirecek bir kadro kurma yolunda önemli bir adım attı.

Taraftarlar heyecandan çıldırdı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan transfer, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük coşku yarattı. Sarı-kırmızılılar, “Aslan yine yaptı yapacağını”, “Avrupa bizi konuşacak” yorumlarıyla heyecanlarını dile getirdi.



Yeni sezon öncesi transferde vites yükselten Galatasaray’ın, Singo’dan sonra hangi yıldızlara yöneleceği ise merakla bekleniyor.