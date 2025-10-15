Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) son 23 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

OSB Sayısı 191’den 371’e yükseldi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sanayi yatırımlarının merkezi konumundaki OSB’lerin sayısının 191’den 371’e ulaştığını bildirdi. Toplam OSB alanının 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkarıldığını belirten Kacır, sanayi üretiminin ülke genelinde dengeli bir şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade etti.

İstihdam 415 binden 2,7 milyona yükseldi

Kacır, OSB’lerdeki yatırım ve istihdam artışına da dikkat çekti. 23 yıl önce 11 bin olan üretimdeki yatırım yeri sayısının 60 bine çıktığını vurgulayan Kacır, istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine ulaştığını kaydetti.

“Sanayicimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ile Çorum Merkez 2’nci OSB’nin faaliyete geçmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Organize Sanayi Bölgelerini yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik. Yeni OSB’lerle birlikte üretim gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

OSB’ler üretimin yeni üsleri haline geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye’deki OSB’ler sadece üretim değil, aynı zamanda istihdam ve ihracatın da merkezleri haline geldi. Yeni OSB projeleriyle birlikte Türkiye’nin sanayi altyapısının güçlenmesi hedefleniyor