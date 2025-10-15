Son Mühür- Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon hedefine göndermede bulunan ekonomist Menekşe Yılmaz,

''TCMB 2028'de tek haneli enflasyona ineceğim diyor ama Hazine yıllık yüzde 32'den 10 yıllık borçlanıyor. 2 yıllık da yüzde 40'dan borçlanmış; güya 2026 yıl sonunda yüzde 16 olacak enflasyon. Bu enflasyon "tahminleri" ücret ve maaşları baskılamaktan başka hiçbir işe yaramıyor'' vurgusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de Menekşe Yılmaz'ın mesajına göndermede bulunarak

''Ya Hazineciler TCMB’nin enflasyon tahminine inanmıyor ya da bu yüksek sabit faiz yükümlülüğünün altına imza atanlar…'' hatırlatmasında bulundu.



Piyasa ikna olmuş değil...



Ekonomist İris Cibre ise Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin dezenflasyon hedefli ekonomi programına piyasanın inanmadığına dikkat çekti.

''Bakınız ekonomi programlarına inanç kendini ilk tahvil piyasalarında gösterir'' diyen Cibre,

''2 yıllık gösterge tahvil faizi bugün yüzde 40.71

Bugün ihale oldu, beklenti altı taleple, bileşik yüzde 40.46

Ocak 2025'te yüzde 40.06'dan ihraç edilmişti.

17 Mart'ta yüzde 38'di.

Enflasyon beklentisi bozulurken, politika faizi beklentileri de yükseldi.

Tahvillerde günün yarısı işlem geçmiyor.

Ne dezenflasyona ne de programa piyasa hala inanmıyor'' hatırlatmasında bulundu.

Hazine ne kadar borçlanmıştı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 10 yıllık tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte 61,1 milyar TL borçlanmıştı.

2 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış rakamı 25.97 milyar TL, 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 11.13 milyar TL olmuştu.