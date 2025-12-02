“Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu”nun kapanış programı Ankara’da bir otelde düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yabancı konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Program, sempozyuma özel hazırlanan video gösterimi ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

“Türkiye doğurganlık hızı en fazla düşen beşinci ülke”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de nüfus artış hızının ciddi biçimde gerilediğini belirtti.

Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 2017’de 2,08 iken 2024’te 1,48’e kadar düştü.

Dünya ortalaması 2,25; Türkiye son 7 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke konumunda.

Bu eğilim devam ederse Türkiye’nin doğurganlık hızı, AB ortalamasının da altına gerileyecek.

TÜİK projeksiyonlarına göre ortanca yaş önümüzdeki 10 yılda 40’a yaklaşacak.

Yılmaz, nüfusun korunması için doğurganlık hızının 2,1’in altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.

“2050’de nüfus zirve yapacak, 2100’de yeniden düşecek”

TÜİK tahminlerine göre mevcut eğilim sürerse:

Türkiye nüfusu 2050'lerin ilk yarısında 94 milyona ulaşacak,

2100 yılına gelindiğinde ise 77 milyon seviyelerine düşecek.

Yılmaz, bu nedenle tüm kurumların “nüfusu ve aileyi zayıflatacak girişimlere karşı azami hassasiyet göstermesi” gerektiğini söyledi.

Genç evliliklere özel destek: 2026’da 250 bin TL’ye çıkıyor

Yılmaz, nüfus politikasının ekonomik boyutunu güçlendirecek adımlara da değindi:

Doğum sonrası tek seferlik destek 5 bin TL’ye yükseltildi.

çocuk için aylık 1.500 TL, 3. ve sonrası için aylık 5.000 TL düzenli destek devrede.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 42 binden fazla çifte 150 bin TL faizsiz kredi sağlandı.

2026’dan itibaren, her iki eş 18–25 yaş arasında ise destek 250 bin TL,

Eşlerden biri 26–29 yaşındaysa 200 bin TL olacak.

“Sezaryen oranları dünya zirvesinde; normal doğum teşviki şart”

Yılmaz, doğurganlık azalmasında sezaryen oranlarının etkili olduğunu belirtti:

Türkiye’de sezaryen oranı %61,2 ile dünyada en yüksek seviyede.

OECD ve AB ortalaması %28.

Özel hastanelerde %80, kamu hastanelerinde %50’nin üzerinde.

Yılmaz, tıbbi gerekçe dışında sezaryen oranlarının düşürülmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Aileyi destekleyen sosyal politikalar genişletiliyor

Yılmaz, aileyi güçlendirmeye yönelik mevcut ve yeni uygulamaları da şöyle sıraladı:

Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakım evlerinin artırılması talimatı verildi.

Sosyal konut projelerinde çok çocuklu ailelere öncelik sağlandı.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında gençlere %20, üç çocuk ve üzeri ailelere %10 kota ayrıldı.

Dijital ortamda çocuk güvenliği, ebeveyn eğitimleri ve aile odaklı sosyal hizmetlerin kapsamı genişletildi.

2025’in “Aile Yılı”, 2026–2035’in ise “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesi bu kararlı yaklaşımın parçası olarak sunuldu.

Bakan Göktaş: “71 ilde doğurganlık yenilenme seviyesinin altında”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin aile yapısındaki dönüşüme dikkat çekti.

Göktaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Doğurganlık hızı 71 ilde 2,1’in altına düştü.

Ortalama hane sayısı azalırken tek kişilik hanelerin oranı %20’ye ulaştı.

2024–2028’i kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi, politika çerçevesini oluşturuyor.

81 ilde yıl boyu 15 binden fazla faaliyet yürütüldü.

Gençler ve aileler için 1.926 kurumla iş birliği yapıldı.

Memurlara çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.

Kamu kurumlarında kreş yaygınlaştırma çalışmaları hızlandı.

Göktaş, “Aileyi güçlendirmek bir beka meselesidir” diyerek nüfus politikalarının önemini vurguladı.

Program toplu fotoğrafla sona erdi

Kapanış konuşmalarının ardından sempozyum, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.