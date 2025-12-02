NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın Brüksel’de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Ukrayna’nın üyelik süreci ve ittifakın gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rutte, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda “ilkeler ile gerçek durumun ayrılması gerektiğini” vurguladı.

“Ukrayna’nın üyeliği için oybirliği şart, bugün böyle bir tablo yok”

Rutte, Ukrayna’nın NATO’ya katılabilmesi için tüm müttefiklerin oydaşmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Şu anda Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusunda oydaşma bulunmuyor. Bu, Washington Antlaşması’nın temel hükümlerinden biridir ve geçerliliğini koruyor.”

Ankara Zirvesi için hazırlıklar hızlanıyor

Genel Sekreter, Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin, ittifak için kritik bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Bakanların Brüksel’de;

Ortak güvenliğe yönelik artan tehditleri,

Caydırıcılığın güçlendirilmesini,

Savunma harcamalarının artırılmasına yönelik ilerlemeyi

ele alacaklarını aktardı.

Rutte ayrıca, yarınki toplantıda NATO-Ukrayna Konseyi kapsamında Ukraynalı mevkidaşlarla da bir araya gelineceğini söyledi.

“Savunma harcamaları uzun bir yolculuk; rehavete kapılmayın”

Lahey’de yapılan 2025 zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Rutte, son dönemde birçok müttefikten yeni kapasite artırım duyuruları geldiğini belirtti ancak uyarısını yineledi:

“Bu sadece uzun bir yolun başlangıcı. Rehavete kapılmamalıyız.”

“ABD’nin barış çabaları etkili olacak”

ABD’nin Ukrayna’daki barış sürecine yönelik girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Rutte, yürütülen diplomatik çalışmaların sonunda “Avrupa’da barışın yeniden tesis edileceğinden emin olduğunu” söyledi.

“Rusya giderek daha acımasız, Çin ve Kuzey Kore onu destekliyor”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının giderek sertleştiğini belirten Rutte, sivillerin ve kritik altyapıların sistematik şekilde hedef alındığını vurguladı.

Rutte, “Rusya bu savaşta yalnız değil. Çin kararlı biçimde destek veriyor, Kuzey Kore de katkı sağlıyor” diyerek tehdit tablosuna dikkat çekti.

Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçları: PURL programına çağrı

Rutte, NATO’nun ABD yapımı silah ve ekipmanların Ukrayna’ya tedarikine yönelik PURL programına katılımın artırılması çağrısında bulundu.

“Müttefiklerin önümüzdeki günlerde yeni katkılar açıklamasını bekliyorum.” dedi.

Barış planı: Ukrayna üyeliği gündemde yok

ABD’nin önderlik ettiği “28 maddelik barış planı” sorulduğunda Rutte, müzakereleri olumlu bulduklarını söyledi. Ancak planın Ukrayna’nın NATO üyeliğini içermemesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“İlkeler ile mevcut durumu ayırmak gerekir. Üyelik için oydaşma şart. Şu anda böyle bir durum yok.”

“Ankara Zirvesi ses getirecek”

Ankara’daki zirveye ilişkin beklentisini,

“Türkiye ve tüm müttefiklerle birlikte zirvenin ses getirmesi ve büyük başarı sağlaması için çalışıyoruz.”

sözleriyle dile getiren Rutte, zirve öncesi bir ateşkes ya da barış anlaşması umduğunu belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayisine de övgüde bulunan Rutte,

“Savunma üretimini artırıyoruz ve Türkiye’nin etkileyici savunma sanayi üssünden faydalanıyoruz.”

dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio toplantıya katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun toplantıya katılmayacağı duyuruldu. Rutte, Rubio’nun Ukrayna’daki çözüm arayışları dahil birçok konuda yoğun çalıştığını, bunun toplantıya katılmasına engel olduğunu aktardı.

ABD’yi toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau temsil edecek.

Karadeniz’de artan saldırılar: Rutte’den Türkiye’ye destek

28 Kasım’da Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin soruya yanıt veren Rutte, Türkiye’nin dile getirdiği güvenlik kaygılarının haklı olduğunu vurguladı.

“Bu olay, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın yarattığı daha geniş güvenlik riskinin açık bir göstergesidir.”

şeklinde konuştu.