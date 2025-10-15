Son Mühür- Montella, “Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, agresif bir oyun sergiledik ve rakibe alan vermedik. Ancak skor rahatlayınca ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık, bu da istediğimiz tablo değildi. Genel olarak bakıldığında kazanmak önemliydi.” ifadelerini kullandı.

“Play-Off yolunda emin adımlarla yürüyoruz”

İtalyan teknik adam, takımın performansından genel anlamda memnun olduğunu dile getirdi. “Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi.” şeklinde konuştu.

“Lider olmayı kim istemez?”

Montella, Dünya Kupası hedefiyle ilgili de açıklamalarda bulundu: “Tabii ki de iki maçta önemli goller attık. Genel tablodan memnunum. Her maçı kendi adımlarımızla kazanmamız gerekiyor. Lider olmayı kim istemez? İspanya deplasmanında geriden gelip galibiyetle birlikte Dünya Kupası’na gitmeyi hepimiz isteriz. Ancak biliyoruz ki bu sadece bizim elimizde değil.” dedi.

“Duran toplar için özel çalışıyoruz”

Teknik direktör Montella, takımın hücum planlamasında duran toplara özel önem verdiklerini belirtti. “Futbolda kaliteli ayaklar ve topa yükselebilen oyuncular büyük avantaj sağlar. Duran toplar için özel olarak çalışıyoruz. Bu, hücum gücümüzü artıran en önemli unsurlardan biri.” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, bu galibiyetle birlikte grupta önemli bir avantaj elde etti. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bir sonraki maçta İspanya deplasmanında sahaya çıkacak. Teknik ekibin hedefi, seriyi sürdürerek grupta liderlik mücadelesine ortak olmak.