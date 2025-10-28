MKE tarafından geliştirilen ve üretilen ana silah sistemi, ALTAY tankının ateş gücünü oluşturan kritik bileşenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında MKE, hem ana silah hem de yardımcı silah sistemi tedariki ile teknik destek hizmetlerini sağlıyor.

Teknik destek hizmetler de MKE tarafından yürütülüyor

MKE mühendisleri, ALTAY’ın ana muharebe tankına entegre edilecek 120 mm 55 kalibre ana silah sistemini üretti.

Kurumun verdiği bilgiye göre, yüklenici firma BMC’ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk teslimatlar gerçekleştirildi; üretim ve teslimat süreçlerinin yanı sıra teknik destek hizmetleri de MKE tarafından yürütülüyor.

Ana silah sisteminin özellikleri

Çap / kalibre: 120 milimetre, 55 kalibre.

Uzunluk: Toplam 7 metre 118 santimetre.

Ağırlık: Yaklaşık 3 ton.

Menzil: 3.000 metreye kadar etkili atış menzili.

Atış hızı: Dakikada 6 atış kapasitesi.

Uyumluluk: NATO standartlarına uygun mühimmat kullanabilme yeteneği.

Sistem özel alaşımlı çelikten üretilerek modern harp sahasının ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı.

Yardımcı silah, PMT 76/57T

ALTAY’da görev yapan yardımcı makineli tüfek sistemi “PMT 76/57T” de MKE üretimi. Çanakkale’de destan yazan 57’nci Alay’a ithafen “57T” ibaresi konulan sistem, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Sistem yaklaşık 12 kilogram ağırlığında olup dakikada yaklaşık 950 atış yapabiliyor.

Mühimmat ve entegrasyon

ALTAY tankları için MKE tarafından üretilen 120 mm tank mühimmatı da tedarik ediliyor. Tank başına yaklaşık 40 mühimmat taşıma kapasitesi bulunuyor; bu da hem ateş gücü hem de operasyonel süre açısından önemli bir kapasite sağlıyor.

Proje işbirliği ve teknik destek

ALTAY Tankı Projesi kapsamında MKE, ana ve yardımcı silah sistemlerinin üretimi ile teslimatını gerçekleştirdi; ayrıca sistemlerin tanklara entegrasyonu, bakım ve teknik destek süreçlerini de üstleniyor.