Son Mühür- Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

1980 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, aldığı geçici mühlet kararıyla iflasın eşiğinden dönmeye çalışıyor.

Tüm grup şirketleri konkordato kapsamında

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak ile birlikte aynı gruba bağlı olan Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı.

Mahkeme, şirketlerin borçlarını yapılandırması ve alacaklılarla uzlaşması için kritik bir üç aylık süre tanıdı.

Mahkemeden mal devrine yasak kararı

Mahkemenin verdiği karara göre, şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Ayrıca rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi ve taşınmazların devredilmesi gibi işlemler mahkemenin onayına bağlandı. Konkordato sürecinin en önemli adımlarından biri olarak icra ve iflas işlemleri de geçici süreyle durduruldu.

24 Ekim 2025 tarihinden itibaren Mavi Ay Yatak ve bağlı şirketleri aleyhine yeni takip başlatılamayacak. Süreci denetlemek üzere mahkeme tarafından mali uzman bir konkordato komiseri atandı.

Avrupa’ya ihracat yapan ödüllü marka

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, uzun yıllardır Turkuaz Yatak Baza bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yaparak Türkiye’nin önde gelen yatak ve ev tekstili üreticilerinden biri haline gelmişti.

1980’de kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak sektörde öncü rol oynadı.

1989’da elde ettiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında gösterildi ve ödül kazandı.

KOBİ ödüllü ikinci kuşak yönetim

Zamanla ürün çeşitliliğini artıran Mavi Ay Yatak, ikinci kuşak yönetime geçtikten sonra büyümesini sürdürdü.

Şirket, Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve iç pazardaki daralma, firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi. Bu durum, uzun yıllar boyunca istikrarlı büyüyen markayı konkordato sürecine sürükledi.