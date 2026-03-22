Ev temizliğinde sıkça başvurulan yöntemlerden biri olan çamaşır makinesi kapağını açık bırakma alışkanlığı, teknik açıdan yeniden tartışılmaya başlandı. Genelde kötü kokuyu engellemek için tercih edilen bu yöntem, uzun vadede makinenin mekanik yapısına zarar verebiliyor. Uzmanlar, özellikle son dönemde artan servis kayıtlarında bu durumun etkisinin daha net görüldüğünü aktarıyor.

Tüm ağırlık tek noktaya yükleniyor

Teknik servislerin verdiği bilgiye göre modern makinelerin kapakları sanıldığı kadar hafif değil. Cam ve plastik karışımı bu parçalar, açık halde uzun süre beklediğinde tüm yükü menteşelere bindiriyor. Bu da zamanla kapağın aşağı doğru sarkmasına neden olabiliyor.

Kapak tam oturmadığında ise su sızdırma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İlk başta fark edilmeyen bu durum, ilerleyen süreçte daha büyük arızalara kapı aralıyor.

Hijyen açısından da risk oluşturuyor

Kapak sürekli açık kaldığında sadece mekanik değil, çevresel bazı riskler de devreye giriyor. Özellikle ev tozları ve hayvan tüyleri makinenin içine daha kolay giriyor. Nemli yüzeylere yapışan bu parçacıklar, filtrelerin daha hızlı tıkanmasına yol açabiliyor.

Öte yandan dar alanlarda açık kalan kapaklar çarpma riski taşıyor. Bu durum hem kapağın kırılmasına neden olabiliyor hem de küçük çocuklar ya da evcil hayvanlar için tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar bu noktada güvenlik konusuna da dikkat çekiyor.

Kapağı tamamen açmak yerine aralık bırakın

Uzmanların önerisi aslında oldukça basit. Makine çalışmasını tamamladıktan sonra kapaktaki lastik bölümün bir bezle kurulanması tavsiye ediliyor. Ardından kapağın tamamen açık bırakılması yerine hafif aralık bırakılması öneriliyor.

Bu yöntem hem hava dolaşımını sağlıyor hem de menteşelere binen yükü azaltıyor. Böylece makinenin ömrü uzuyor ve gereksiz arıza riskleri de ortadan kalkıyor.

Küçük gibi görünen bu detayın uzun vadede büyük masraflara yol açabileceğini belirten uzmanlar, kullanıcıların bu konuda daha dikkatli olmasını istiyor. Çünkü çoğu kişi farkında olmadan aynı hatayı yapmaya devam ediyor, hatta bunu doğru bildiği için sürdürüyor.