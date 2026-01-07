Son Mühür / Osman Günden - Aydın Kuşadası'nda hareketli saatler yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye binasının alt katları kira sözleşmesi bittiği için tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Kuşadası Belediyesi de halka hizmet yarım kalmaz diyerek harekete geçti. Kuşadası Belediyesi tarafından iki belediyenin ortak olarak kullandığı hizmet binasının otoparkına çadır ve ofis kurularak hizmetin devam ettirilmesi istendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ise bu yapılar kaçak olarak değerlendirilerek sökülmek istendi. Bu gelişmeyle birlikte iki belediyenin ekipleri karşı karşıya geldi. Kuşadası Belediyesi meclis üyeleri ve belediye çalışanları da bölgeye gelerek tepkilerini dile getirdiler ve işleme engel olmak istediler.

Kuşadası halkı tepkili!

Yaşanan gelişmelerin ardından Kuşadası halkı bölgeye akın etti. Çevik kuvvet ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Kuşadası halkı da yaşananlara dur demek için bölgede yerlerini aldı. Otoparkta mahsur kalan vatandaşlar mağdur olurken, Kuşadası'nda trafik resmen durma noktasına geldi.

Öte yandan; Kuşadası Belediye binasındaki 1. katın tahliyesinin bugün mahkeme tarafından sonuçlandığı öğrenildi.