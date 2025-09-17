Almanya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, 50 yaşın üzerindeki bireylerde düzenli olarak kullanılan D vitamini takviyesinin kanserden ölümleri kayda değer ölçüde azalttığını ortaya koydu. Molecular Oncology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, söz konusu takviyeler sayesinde ülkede yılda yaklaşık 30 bin kanser ölümünün önlenebileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, D vitamininin özellikle ileri yaş grubunda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kanser hücrelerinin büyümesini baskılayan etkiler gösterebildiğini vurguluyor. Çalışmada, D vitamini takviyesi alan katılımcıların kanserden ölme riskinin belirgin şekilde düştüğü gözlemlendi.

Uzmanlar, bu bulguların halk sağlığı politikalarında önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. D vitamini takviyesinin düşük maliyetli ve yaygın erişilebilir bir yöntem olduğuna dikkat çekilerek, özellikle risk grubundaki 50 yaş üstü bireylerde daha fazla teşvik edilmesi gerektiği ifade ediliyor.