Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın yaşamını konu alan “Vali Hanım” belgeseli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gala gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan üstlendi. Belgesel, Cumhuriyet Bayramı’na anlamlı bir armağan olarak Muğlalılarla paylaşıldı.

Geniş katılım ve duygusal anlar

Gala gösterimine; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ilk kadın vali Lale Aytaman, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve çok sayıda davetli katıldı. Belgesel, Aytaman’ın 1991-1996 yılları arasındaki valilik sürecini, karşılaştığı zorlukları ve öncü çalışmalarını izleyiciye aktardı.

Vatandaşlardan duygusal mesajlar

Esentepe Mahallesi Muhtarı Nimet Sarı: “Lale Hanım gibi bir valiye sahip olduğumuz için gururluyuz. Belgeselin Muğla’da ilk kez gösterilmesi ayrı bir mutluluk.” Vatandaş Sunniye Sancak: “Türkiye’nin ilk kadın valisinin Muğla’da görev yapması bizim için onur. Cumhuriyetin bize armağanı.”

Başkan Aras: Kadınların önünü açtı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Aytaman’ın kültür ve kadın emeğine yönelik çalışmalarının Muğla’yı dünyada görünür kıldığını vurguladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Lale Valim tüm önyargıları yıkmış ve kadınlara öncülük etmiş bir isimdir” dedi.

Lale Aytaman: Cumhuriyet’e borçluyuz

Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Muğla’da göreve başladığım günkü heyecanı yeniden hissediyorum. Başarmalıydım, çünkü kadınların yolunu açmak istiyordum. Kadın da erkek de Cumhuriyet’e çok şey borçlu.”

Vali Akbıyık: Valilik vicdan ve aklın birleştiği yerdir

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Aytaman’ın kamu yönetiminde ilham veren bir isim olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.