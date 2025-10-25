Gediz Belediyesi’ne ait arsa üzerine inşa edilen ve geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan akaryakıt istasyonunun resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Necdet Akel, çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmak istedik”

Açılışta konuşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projenin belediyeye yeni bir gelir kaynağı kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Akel, “Seçim beyannamemizde böyle bir projemiz yoktu ancak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda belediyemize ait arsayı bu şekilde değerlendirmeye karar verdik. Vatandaşımıza kaliteli ve uygun fiyatlı akaryakıt sunmak istedik. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, halkımızın memnuniyeti bizi çok mutlu etti” dedi.

Yeni projeler yolda

Başkan Akel, ilçe genelinde devam eden diğer yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Kentsel dönüşüm projesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akel, “Ayrıca belediye halk ekmek fırınımızın inşaatı tamamlanmak üzere, kısa zamanda açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine yoğun ilgi

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri kurdele keserek istasyonun resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Milletvekili Ahmet Erbaş, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Törene katılan konuklara ise geleneksel tavuklu pilav ikram edildi.