Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulan Gastro Muğla, yöresel lezzetlerin yanı sıra eğitim ve organik üretim faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Kurucusu Timur Kocabıçak, Türkiye’nin ilk ve tek coğrafi işaretli restoranı olarak faaliyet gösteren Gastro Muğla’yı hem mutfak sanatları derneğine bağlı iktisadi bir işletme hem de eğitim merkezi olarak tanımladı.

Kocabıçak, “Dünya Şefler Birliği yönetim kurulu üyesiyim, aynı zamanda Muğla Gastro Mutfak Sanatları Derneği başkanıyım. Gastro Muğla, kamu yararına çalışan bir işletmedir. Burada 35 kişiye eğitim veriliyor, sertifikalar takdim ediliyor ve sektöre kazandırılıyor. Bazı kursiyerlerimiz kendi işletmelerini açıyor. Burası aynı zamanda bir okul. Sadece coğrafi işaretli ürünler ve organik tarlalardan alınan malzemeler kullanıyoruz. Her şeyin doğal olmasına büyük özen gösteriyoruz” dedi.

Kadınlar ve gençler için eğitim alanı

Kocabıçak, ayrıca kadınlar ve dezavantajlı çocuklara mutfak eğitimleri verdiklerini belirterek, “Milli Eğitim ile koordineli çalışıyoruz. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte geliyor ve geleneksel Türk mutfağını öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Gastro Muğla’da eğitim alan birçok kursiyerin, aldıkları sertifikalarla sektörde istihdam edildiği ya da kendi işletmelerini açtığı belirtildi. Böylece işletme, yalnızca gastronomi alanında değil, istihdam ve sosyal kalkınma konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

Yeni yatırımlar yolda

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Kocabıçak, “Yakında kebap ve çorba dükkanımız faaliyete geçecek. Menteşe’de bir butik otelimiz hizmete açılacak. 4 dönümlük arazi üzerinde Gastro Muğla Organik Üretim Çiftliğini kuruyoruz. Domates, biber, patlıcan gibi tüm ürünleri burada yetiştireceğiz. Ayrıca çiftlikte eğitimler düzenleyeceğiz. Diyabet hastalarına özel bir mutfak kurmayı da planlıyoruz” dedi.