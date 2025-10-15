Marmaris’te denize giren emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı (67), geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizde çırpınırken yardım çağrısı yapıldı

Olay, 12 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Marmaris Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önündeki denizde yaşandı. Yüzmek için denize giren Şınanı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören çevredeki görevliler hızla müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

Olay yerine gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Şınanı, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Otopsi raporu açıklandı

Yapılan otopsi sonucunda, İsmail Sinan Şınanı’nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.