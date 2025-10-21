Türkiye’de son yıllarda tarımsal üretimde katma değeri en yüksek ürünlerden biri haline gelen Safran, 2025 yılı hasadıyla yeniden gündeme geldi. Ekim ayının son günlerinde başlayan hasat, üreticiler için büyük bir ekonomik umut taşıyor. Bu yıl kilosunun 600 bin TL civarında olması bekleniyor.

Zor Ürün Ama Çok Değerli

Altın bitki olarak bilinen safran, yetiştirilmesi oldukça zahmetli bir ürün. 1 kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçeğin özenle toplanması gerekiyor; her bir çiçekten sadece üç tepecik çıkarılıyor. Bu zahmetli süreç, safranı dünyanın en pahalı baharatlarından biri haline getiriyor. İklim koşullarının elverişli geçmesiyle bu yılki rekoltenin artması bekleniyor.

Gıda, Kozmetik ve İlaç Sektörlerinde Yerini Alıyor

Safran yalnızca mutfakta değil; renk ve aroma verici olarak gıda sektöründe, antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle sağlık alanında, ayrıca kozmetik sektöründe cilt bakım ürünlerinde yer alıyor. Böylece yalnızca bir baharat değil, yüksek katma değerli bir tarım ürünü haline geliyor.

İhracat için Yeni Fırsat

Türkiye’nin safran üretimi, özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Gramı yüksek fiyatlara satılan bu değerli ürün, ihracat gelirlerini artırma potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Uzmanlar, üretim alanlarının genişletilmesi ve markalaşma adımlarıyla safranın tarım ekonomisinde önemli bir lokomotif olabileceğine dikkat çekiyor.

Üreticinin Yüzü Gülüyor

Üreticiler, bu yılki hasattan oldukça umutlu. İklim şartlarının iyi gitmesi ve talebin yüksek olması nedeniyle gelirlerin geçtiğimiz yıla oranla artması bekleniyor. “Safran bizim için sadece bir ürün değil, emeğimizin karşılığı” diyen üreticiler, bu alanda desteklerin artırılmasını talep ediyor.