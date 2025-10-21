Son Mühür- Ekonomist Fatih Akçelik imzasıyla "TCMB faiz indirimlerini daha da yavaşlatacak" başlığı altında yayımlanan JP Morgan raporunda 23 Ekim'deki Para Piyasaları Kurulu toplantısında faiz indirim oranı aşağı yönlü güncellendi.

Daha önce 150 baz olarak işaret edilen indirim oranının 100 baz puanda kalmasının öngörüldüğü açıklandı.

Oysa ben diyorum ki...



JP Morgan'ın faiz indirimiyle ilgili öngörüsünü değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''JP Morgan'a göre TCMB faiz indirim hızını yavaşlatmalı (Mesela 100'er bp). Oysa ben diyorum ki: "Eğer enflasyonu düşürme konusunda samimi iseler pas geçmeleri gerekir"...'' hatırlatmasında bulundu.

Önceliğimiz büyüme derlerse...



''TCMB, TÜİK enflasyonundan (~%30) hareketle faiz indirim kararı alırsa yanlış olur. Çünkü TR2Y faizi daha geçtiğimiz hafta yapılan ihalede ~%40 civarındaydı. Politika faizi ise %40,5... Dezenflasyon programına devam edilecekse faiz indirim süreci askıya alınmalı...'' diyen Prof. Küçükkale,

''Yok eğer, TCMB: "Enflasyonla mücadeleden vazgeçtik, önceliğimiz büyüme" diyorsa, o zaman tamam. Faiz indirimine devam edilecek demektir... Ve bu durum da bizi elbette farklı senaryolara, farklı noktalara taşıyacaktır.'' uyarısında bulundu.