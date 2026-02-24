Son Mühür- ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un güncel milyarderler listesinde Türkiye sıralamasında dikkat çeken bir değişim yaşandı. “Türkiye’nin en zengin kadını” unvanı el değiştirirken, bazı isimlerin servetlerinde önemli dalgalanmalar kaydedildi.

İpek Kıraç’ın servetinde gerileme

İpek Kıraç’ın toplam varlığı 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara düştü. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık bir azalış listelere yansıdı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıraç, uzun süredir elinde bulundurduğu “Türkiye’nin en zengin kadını” unvanını bu güncellemeyle birlikte kaybetti.

Zirvede yeni isim

Şubat ayı ortasında yapılan liste güncellemesiyle birlikte zirveye Semahat Sevim Arsel yerleşti. Koç Ailesi mensubu Arsel’in serveti 3,1 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, Arsel’i Türkiye’nin en zengin kadını konumuna taşıdı.

Türkiye’nin en zengin ismi

Listenin genel sıralamasında ise ilk sırada 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Ülker’i, 5,1 milyar dolarlık varlığıyla Şaban Cemil Kazancı izledi.

Enerji ve sanayi yatırımlarının etkisi

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kazancı’nın servetinde, holdingin enerji ve sanayi alanındaki yatırımlarının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

Forbes’un güncel verileri, küresel ekonomik gelişmeler ve şirket performanslarının Türkiye’deki milyarderler sıralamasına doğrudan yansıdığını ortaya koydu.