Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat tarihli hava durumu değerlendirmesine göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile birlikte Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği öngörülürken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MGM'den uyarı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
24 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA – 16°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS – 9°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 12°C – Çok bulutlu
RİZE – 11°C – Çok bulutlu
SAMSUN – 13°C – Çok bulutlu
TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 3°C – Çok bulutlu
KARS – 3°C – Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA – 13°C – Parçalı bulutlu
VAN – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu