Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat tarihli hava durumu değerlendirmesine göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile birlikte Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği öngörülürken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

24 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA – 16°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS – 9°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 12°C – Çok bulutlu

RİZE – 11°C – Çok bulutlu

SAMSUN – 13°C – Çok bulutlu

TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 3°C – Çok bulutlu

KARS – 3°C – Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA – 13°C – Parçalı bulutlu

VAN – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu