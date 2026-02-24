1975 yılında Marmara Denizi’ne gömülen ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları’na (THY) ait ‘Bursa’ uçağının enkazını bulmak için yürütülen çalışmalarda heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sanal medya içerik üreticisi Nedim Kuru ve ekibi tarafından gerçekleştirilen son teknolojik taramalarda, uçağın gövdesine ait olduğu tahmin edilen metal parçalar ilk kez görüntülendi.

Yarım asırlık kayıp

30 Ocak 1975 tarihinde gerçekleşen ve Türkiye sivil havacılık tarihinin en hüzünlü kazalarından biri olarak kayıtlara geçen THY’nin 'Bursa' isimli uçağı, 42 yolcusuyla birlikte Marmara Denizi’nin sularına gömülmüştü. O günden bu yana ulaşılamayan enkazı bulmak için gönüllü bir ekip kuran Nedim Kuru, beşinci kez su altı operasyonu başlattı. Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yoğunlaşan arama faaliyetlerinde, ileri teknolojiye sahip sonar cihazları ve su altı dronları kullanıldı. Denizin derinliklerinde yapılan dip taraması sonucunda, uçağın yapısal özellikleriyle uyumlu olduğu düşünülen alüminyum parçalar tespit edildi.

Teknolojik yetersizlikten günümüzün derin sondajına

Uçağın düştüğü dönemde sahip olunan imkanlar, Marmara’nın zorlu dip koşullarında kapsamlı bir enkaz çıkarma operasyonuna izin vermemişti. Resmi makamların o yıllarda sınırlı tutmak zorunda kaldığı arama çalışmaları, bugün modern cihazlarla yeniden hayat buluyor. Kazada hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak isteyen Nedim Kuru, yalnızca enkazı bulmakla kalmayıp, bölgeye bir saygı duruşu niteliğinde 'anıt mezar' kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunan Kuru, projenin hem kayıp yakınları hem de Türkiye’nin havacılık hafızası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hazin hikayeler derinliklerde bekliyor

Marmara’nın sularına gömülen 42 canın arasında toplumun yakından tanıdığı isimler de bulunuyordu. Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve sevilen sanatçı Seyyal Taner’in hosteslik yapan kardeşi gibi isimlerin de yer aldığı bu kaza, üzerinden geçen 51 yıla rağmen hala tazeliğini koruyor. Kayıp yakınlarının yarım asırdır süren "bir mezar yeri" özlemi, bugün yapılan bu sivil girişimlerle yeniden umuda dönüştü. Araştırma ekibi, tespit edilen parçaların uçağın ana gövdesine ne kadar yakın olduğunu belirlemek için verileri detaylıca analiz ediyor.

7 saatlik kritik tarama ve yeni kanıtlar

Gerçekleştirilen son dalış operasyonunun teknik detaylarını paylaşan Nedim Kuru, yaklaşık 7 saat boyunca su altında kesintisiz bir tarama faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Su altı dronu ile uçağın düşme rotası üzerindeki enkaz bölgesini taradıklarını ifade eden Kuru, uçağın karakteristik metal yapısını temsil eden alüminyum bileşenlere rastladıklarını açıkladı. Görüntülenen yeni kanıtların uçak enkazının tam konumunu belirlemede anahtar rol oynayacağını söyleyen Kuru, Marmara’nın karanlık sularındaki bu gizemi çözene dek pes etmeyeceklerini ve araştırmalarına titizlikle devam edeceklerini ifade etti.