Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izlemek isteyen vatandaşlar ise “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 41 kuruşluk artış pompaya yansıdı. Peki 24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ile motorin fiyatları kaç TL oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları.

24 Şubat 2026 Akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 57.19 TL

Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu yakası)

Benzin litre fiyatı: 57.04 TL

Motorin litre fiyatı: 60.15 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL



İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.39 TL

Motorin litre fiyatı: 61.69 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL