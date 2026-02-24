Son Mühür - Bölgede savaş ihtimalinin konuşulduğu hassas bir dönemde İranlıların cep telefonlarına gönderilen esrarengiz mesaj gündem oldu. Ülke içindeki protestolarla aynı zamana denk gelen mesaj, kısa sürede çok sayıda kişinin telefonunda görülerek geniş yankı uyandırdı.

Savaş gemileri Girit'te

USS Gerald R. Ford (CVN-78) öncülüğündeki ABD’ye ait uçak gemisi grubu Girit açıklarına ulaştı. Bir ila iki gün içinde İsrail açıklarına varması beklenen filonun bölgedeki gerilimi artırabileceği ve olası bir savaş senaryosuna işaret ettiği yönünde yorumlar yapılıyor.

İranlılar gelen mesajla ayağa kalktı

Uçak gemisinin bölgeye konuşlanmasından kısa süre önce İran’daki cep telefonlarına dikkat çeken bir mesaj gönderildi. “İran’ın ezilen halkına — ABD Başkanı eylem adamıdır” ifadelerinin yer aldığı SMS’in kaynağı tartışma yaratırken, bazı İranlı muhalif haber ajansları mesajın ülkenin SMS altyapısına yönelik bir siber saldırı sonucu gönderilmiş olabileceğini öne sürdü.

Dikkatlerden kaçmayan zamanlama

Mesajın, ülke genelinde yeniden alevlenen öğrenci protestolarının yoğunlaştığı bir dönemde gönderilmesi dikkat çekti. Bazı kentlerde binlerce öğrencinin İslam Cumhuriyeti bayrağını yaktığı, İran Şahlık bayrağını açtığı ve “Hamaney’e ölüm” sloganları attığı görülürken, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediği iddia edildi. İran’da ortaya çıkan bu esrarengiz mesaj, hem iç politikadaki gerilimlerin hem de bölgede konuşulan olası askeri çatışma ihtimallerinin gölgesinde geniş yankı uyandırdı. Savaş ihtimalinin tartışıldığı bir süreçte iletişim kanallarına düşen söz konusu mesaj, iç siyaset ve uluslararası ilişkiler açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.