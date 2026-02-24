Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de merkez üssü Antalya’nın Kaş ilçesi açıkları olan orta şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD verilerine göre, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 09:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 (Ml) olarak kaydedildi. Akdeniz'in derinliklerinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145.52 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Teknik detaylar ve derinlik

Depremin yerin 19.27 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Koordinat verilerine göre sarsıntı 35.01278 Kuzey enlemi ve 28.88472 Doğu boylamı üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, depremin derinliğinin sarsıntının yüzeydeki hissedilebilirliğini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Bölgedeki durum

Depremin ardından ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Sahil şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.